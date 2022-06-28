Губернатор Краснодарского края Кондратьев провёл встречу с делегацией из Узбекистана
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24».
«Узбекистан и Кубань связывают многолетние партнёрские отношения. Для нас важно сохранить и укрепить связи с республиками, которые входили в Советский Союз», — заявил Кондратьев.
По его словам, за пять лет внешнеторговый оборот между Краснодарским краем и Узбекистаном увеличился почти в два раза, до $100 млн.
Одной из основных приоритетных отраслей сотрудничества является лёгкая промышленность, заключил Кондратьев.