Губернатор Краснодарского края Кондратьев провёл встречу с делегацией из Узбекистана

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл переговоры с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым и послом республики в России Ботиржоном Асадовым.
Губернатор Краснодарского края Кондратьев провёл встречу с делегацией из Узбекистана
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24»

«Узбекистан и Кубань связывают многолетние партнёрские отношения. Для нас важно сохранить и укрепить связи с республиками, которые входили в Советский Союз», — заявил Кондратьев.

По его словам, за пять лет внешнеторговый оборот между Краснодарским краем и Узбекистаном увеличился почти в два раза, до $100 млн.

Одной из основных приоритетных отраслей сотрудничества является лёгкая промышленность, заключил Кондратьев.

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