Президент Союза турагентств Голов назвал популярные среди россиян туры выходного дня

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, какие туры выходного дня набирают популярность среди россиян.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Голов рассказал, что россияне всё больше предпочитают поездки по стране на личной машине, останавливаясь на ночь в кемпингах или небольших отелях с доступными ценами.

«Очень много людей стало путешествовать со своими домами на колёсах. Я думаю, что любая возможность оказаться где-то на отдыхе любым способом сегодня оптимальна и актуальна», — заявил Голов.

Как сообщало ранее РИАМО, обороты столичных гостиниц за первые пять месяцев 2022 года выросли на 35,4% по сравнению с аналогичными показателями 2021-го.