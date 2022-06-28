Президент Союза турагентств Голов назвал популярные среди россиян туры выходного дня
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В беседе с радио «Комсомольская правда» Голов рассказал, что россияне всё больше предпочитают поездки по стране на личной машине, останавливаясь на ночь в кемпингах или небольших отелях с доступными ценами.
«Очень много людей стало путешествовать со своими домами на колёсах. Я думаю, что любая возможность оказаться где-то на отдыхе любым способом сегодня оптимальна и актуальна», — заявил Голов.
Как сообщало ранее РИАМО, обороты столичных гостиниц за первые пять месяцев 2022 года выросли на 35,4% по сравнению с аналогичными показателями 2021-го.