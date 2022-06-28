Кинолог Голубев рассказал, где летом можно плавать собакам

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, в каких водоёмах летом можно плавать собакам.
Кинолог Голубев рассказал, где летом можно плавать собакам
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Известиями» Голубев отметил, что собакам можно плавать там, где запрещено купание людей, — соответствующие таблички обычно установлены вдоль берега.

Также питомцы могут купаться на границе с разрешённой зоной.

Кроме того, существуют и специальные бассейны, где владельцы собак могут отдохнуть от жары вместе со своими питомцами.

Голубев порекомендовал выбирать такие места для плавания, где нет крутых берегов и сильного течения, чтобы собака смогла без труда выбраться на берег.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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