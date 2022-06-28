Кинолог Голубев рассказал, где летом можно плавать собакам
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В беседе с «Известиями» Голубев отметил, что собакам можно плавать там, где запрещено купание людей, — соответствующие таблички обычно установлены вдоль берега.
Также питомцы могут купаться на границе с разрешённой зоной.
Кроме того, существуют и специальные бассейны, где владельцы собак могут отдохнуть от жары вместе со своими питомцами.
Голубев порекомендовал выбирать такие места для плавания, где нет крутых берегов и сильного течения, чтобы собака смогла без труда выбраться на берег.
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