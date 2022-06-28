«Ведомости»: российские компании не могут продлить лицензии на оборудование IBM и Cisco

Российские компании не могут продлить лицензии на оборудование IBM и Cisco. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя одного из дистрибьюторов и сотрудника крупной отечественной IT-компании.

Отмечается, что лицензии нужны для активации нового оборудования Cisco и IBM либо для продолжения работы и технического обслуживания ранее купленной техники.

Как заявил представитель IT-компании, когда срок действия уже приобретённых лицензий истечёт, оборудование Cisco и IBM не будет работать.

В июне американская компания IBM, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, объявила о приостановке всех операций на территории России.

Также стало известно, что производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco постепенно выйдет с рынков России и Белоруссии.