«Ведомости»: российские компании не могут продлить лицензии на оборудование IBM и Cisco

Короткая ссылка
Российские компании не могут продлить лицензии на оборудование IBM и Cisco. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя одного из дистрибьюторов и сотрудника крупной отечественной IT-компании.
«Ведомости»: российские компании не могут продлить лицензии на оборудование IBM и Cisco
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что лицензии нужны для активации нового оборудования Cisco и IBM либо для продолжения работы и технического обслуживания ранее купленной техники.

Как заявил представитель IT-компании, когда срок действия уже приобретённых лицензий истечёт, оборудование Cisco и IBM не будет работать.

В июне американская компания IBM, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, объявила о приостановке всех операций на территории России.

Также стало известно, что производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco постепенно выйдет с рынков России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить