В Новороссийске частично ввели режим ЧС из-за обнаружения фугаса 1943 года

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В Новороссийске на части территории ввели режим ЧС из-за обнаружения взрывоопасного предмета — фугасного минного защитника образца 1943 года.
В Новороссийске частично ввели режим ЧС из-за обнаружения фугаса 1943 года
  • РИА Новости

Об этом говорится в постановлении администрации города Новороссийска.

Фугас обнаружен в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) во время планового обследования.

Взрывоопасный предмет будет уничтожен на месте, так как его транспортировка нецелесообразна.

Уничтожение фугаса планируется в период с 06:00 часов до 17:00 часов 29 и 30 июня.

Отмечается, что с 18:00 27 июня до окончания разминирования будет действовать режим ЧС на береговой линии в одном из районов Новороссийска.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.

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