В Новороссийске частично ввели режим ЧС из-за обнаружения фугаса 1943 года
- РИА Новости
Об этом говорится в постановлении администрации города Новороссийска.
Фугас обнаружен в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) во время планового обследования.
Взрывоопасный предмет будет уничтожен на месте, так как его транспортировка нецелесообразна.
Уничтожение фугаса планируется в период с 06:00 часов до 17:00 часов 29 и 30 июня.
Отмечается, что с 18:00 27 июня до окончания разминирования будет действовать режим ЧС на береговой линии в одном из районов Новороссийска.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.