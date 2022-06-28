В ОНК Москвы заявили о «задыхающихся» заключённых в «Матросской тишине»
Члены ОНК Москвы просят срочно отремонтировать вентиляцию в СИЗО «Матросская тишина». Как отмечают в правозащитной организации, заключенные столичного СИЗО страдают от жары и духоты из-за неработающей в некоторых корпусах системы вентиляции.
«Сегодня при проверке СИЗО «Матросская тишина» выяснилось, что в некоторых корпусах вышла из строя система вентиляции, заключенные и сотрудники изолятора задыхаются, необходимо выделить дополнительные средства для её срочного ремонта», — заявил представитель ОНК.
По его словам, «масштаб бедствия» членам комиссии стал очевиден ещё в коридорах — до того, как они зашли в камеры и выслушали жалобы арестованных.
Он добавил, что, по решению администрации, из окон камер убраны стекла, но даже такая мера не спасает от духоты, особенно с учётом того, что камеры переполнены — сверх лимита там от пяти до десяти заключенных.
В ОНК также добавили, что многие заключенные жаловались на зубную боль, которую вынуждены терпеть в течение нескольких недель, потому что врач в отпуске.