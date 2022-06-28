В ОНК Москвы заявили о «задыхающихся» заключённых в «Матросской тишине»

В московской Общественной наблюдательной комиссии призвали администрацию СИЗО «Матросская тишина» срочно отремонтировать систему вентиляции. Посетившие следственный изолятор члены ОНК отметили, что из-за жары и перенаселённости в камерах заключённым нечем дышать. От духоты страдают и сотрудники СИЗО — «масштаб бедствия», по словам правозащитников, ощущается даже в коридорах.

Члены ОНК Москвы просят срочно отремонтировать вентиляцию в СИЗО «Матросская тишина». Как отмечают в правозащитной организации, заключенные столичного СИЗО страдают от жары и духоты из-за неработающей в некоторых корпусах системы вентиляции.

«Сегодня при проверке СИЗО «Матросская тишина» выяснилось, что в некоторых корпусах вышла из строя система вентиляции, заключенные и сотрудники изолятора задыхаются, необходимо выделить дополнительные средства для её срочного ремонта», — заявил представитель ОНК.

По его словам, «масштаб бедствия» членам комиссии стал очевиден ещё в коридорах — до того, как они зашли в камеры и выслушали жалобы арестованных.

Он добавил, что, по решению администрации, из окон камер убраны стекла, но даже такая мера не спасает от духоты, особенно с учётом того, что камеры переполнены — сверх лимита там от пяти до десяти заключенных.

В ОНК также добавили, что многие заключенные жаловались на зубную боль, которую вынуждены терпеть в течение нескольких недель, потому что врач в отпуске.