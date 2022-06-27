В Подмосковье рассказали о развитии социального предпринимательства в регионе

Короткая ссылка
В Московской области рассказали о развитии социального предпринимательства в регионе.
В Подмосковье рассказали о развитии социального предпринимательства в регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Что касается социального предпринимательства, мы уделяем заметное внимание этому направлению. У нас 722 социальных предпринимателя. До конца года, я думаю, будет более тысячи. Это люди, занимающиеся воспитанием детей, и предприятия, где работают инвалиды», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства.

По его словам, субсидии на приобретение оборудования получат более 100 бизнесменов. Это суммы до 10 млн рублей.

«Ещё 56 предприятий — частичная компенсация лизинга, до 5 млн рублей. Всё это у нас в электронном виде», — заключил Воробьёв.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить