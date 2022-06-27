В Подмосковье рассказали о развитии социального предпринимательства в регионе

В Московской области рассказали о развитии социального предпринимательства в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Что касается социального предпринимательства, мы уделяем заметное внимание этому направлению. У нас 722 социальных предпринимателя. До конца года, я думаю, будет более тысячи. Это люди, занимающиеся воспитанием детей, и предприятия, где работают инвалиды», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства.

По его словам, субсидии на приобретение оборудования получат более 100 бизнесменов. Это суммы до 10 млн рублей.

«Ещё 56 предприятий — частичная компенсация лизинга, до 5 млн рублей. Всё это у нас в электронном виде», — заключил Воробьёв.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.