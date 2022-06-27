Адвокат Митлина прокомментировала новый порядок регистрации недвижимости

Адвокат Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина прокомментировала новый порядок регистрации недвижимости. Поправки в Гражданский кодекс вступят со второй половины 2022 года.

С 29 июня осуществлять подачу документов можно лично или, при наличии электронной цифровой подписи, через портал «Госуслуги». Специалисты должны устанавливать личность заявителя, проверять все документы на предмет исправлений и следов копирования, переводить все связанные с заявкой материалы в электронный вид и вносить их в единую систему документооборота.

«Новый порядок упорядочит систему подачи и обработки всех документов, связанных с недвижимостью, и это хорошо, так как теперь любое действие будет иметь своё отражение в базе данных», — сказала Митлина в беседе с Life.ru.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.