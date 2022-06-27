Специалист по недвижимости Зайцев рассказал, когда оптимально покупать жильё

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, когда оптимально покупать жильё.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что выгодное приобретение можно сделать в первые месяцы после очередного удешевления кредитных средств.

«Доля тех, кто в первую очередь интересуется надёжностью застройщика, за последние пару месяцев выросла вдвое. Раньше покупателей больше интересовало соотношение цены и площади приобретаемой недвижимости», — отметил эксперт.

По его мнению, при выборе квартиры в новостройке стоит узнать о возможных фактах нарушения сроков ввода домов девелопером.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.