Более чем на 100 подмосковных пляжей завезли белый песок

На 104 пляжа Московской области завезли белый песок в рамках задачи, поставленной на майском совещании правительства области.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства региона.

Уточняется, что министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами ведомств и муниципалитетов заявил, что на данный момент 104 из 212 подмосковных пляжей обеспечены новым белым песком.

Кроме того, на пляжах планируют организовать игровые зоны и воркауты для занятий спортом.

На данный момент на подмосковных пляжных зонах обустроено более 160 игровых площадок и 27 профессиональных центров активного отдыха, работают 44 пункта проката снаряжения для пляжных видов спорта.

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