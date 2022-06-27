Более чем на 100 подмосковных пляжей завезли белый песок

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На 104 пляжа Московской области завезли белый песок в рамках задачи, поставленной на майском совещании правительства области.
Более чем на 100 подмосковных пляжей завезли белый песок
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства региона.

Уточняется, что министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами ведомств и муниципалитетов заявил, что на данный момент 104 из 212 подмосковных пляжей обеспечены новым белым песком. 

Кроме того, на пляжах планируют организовать игровые зоны и воркауты для занятий спортом.

На данный момент на подмосковных пляжных зонах обустроено более 160 игровых площадок и 27 профессиональных центров активного отдыха, работают 44 пункта проката снаряжения для пляжных видов спорта.

Ранее в беседе с телеканалом «360» врач-косметолог, дерматолог Ирина Акулич рассказала, как безопасно загорать.

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