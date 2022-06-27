В Москве наградили представителей молодёжных проектов и сообществ
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
«Вы, молодые люди, — будущее города и страны. Мы восхищаемся и гордимся вашими талантами и достижениями, энергией и активной жизненной позицией», — заявила Сергунина.
Она добавила, что для 3,5 млн молодых людей Москвы сформированы уникальные условия для самореализации в различных сферах жизни.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.