В Ленинградской области из-за жары изменены условия работы спасателей

В Ленинградской области из-за жары установлено круглосуточное дежурство в местах скопления людей, а спасатели переведены на особый режим работы.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти. Было поручено мобилизовать весь личный состав аварийно-спасательной службы.

«В связи с огромным количеством отдыхающих, как на оборудованных, так и на необорудованных пляжах региона, принято оперативное решение сконцентрировать все силы на обеспечении безопасности людей — там, где они в этом нуждаются», — заявил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

По данным Гидрометцентра Санкт-Петербурга, температура воздуха 27 июня составит +28…+33 °С, 28 июня — +26…+31 °С, а в среду, 29 июня, температура днём составит +25…+30 °С.

Ранее ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра предупредило о похолодании в Удмуртии 28 июня.