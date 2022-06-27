Бочкарёв: начались работы по устройству внутренних конструкций вестибюля станции метро «Яхромская»

В южном вестибюле станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена начались работы по устройству внутренних кирпичных перегородок, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«После возведения перегородок начнутся архитектурно-отделочные работы. Стены вестибюля будут отделаны белыми металлическими трёхслойными панелями с антивандальным покрытием, а колонны — нержавеющей сталью. Предусмотрена облицовка стен наклонного хода эскалаторов светлым Саянским мрамором», — сообщил Бочкарёв.

Вход в вестибюль будет осуществляться по двум пешеходным переходам, которые возводятся под Дмитровским шоссе. В будущем появятся два перехода, ведущие и к северному вестибюлю.

«Станция расположена вдоль Дмитровского шоссе, между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. У горожан появятся удобные подходы к «Яхромской» со стороны расположенных рядом жилых домов», — уточнил вице-мэр.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что монолитные работы, помимо северного вестибюля, продолжаются и над платформенным участком.

«На «Яхромской» также ведутся земляные работы и гидроизоляция станции, которая выполнена примерно наполовину», — рассказал Кравцов.

Он добавил, что к архитектурно-отделочным работам на платформенном участке и в северном вестибюле должны приступить после завершения монолитных работ.