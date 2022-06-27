В Пермском крае в реке утонули два мальчика

В Пермском крае при купании в реке Сылва утонули два мальчика.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Отмечается, что дети без сопровождения взрослых поехали на велосипедах на берег реки Сылва, который не предназначен для купания. Оказавшись на значительной глубине, мальчики утонули.

В настоящее время по факту ЧП проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи опросили очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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