В Пермском крае в реке утонули два мальчика

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В Пермском крае при купании в реке Сылва утонули два мальчика.
В Пермском крае в реке утонули два мальчика
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Отмечается, что дети без сопровождения взрослых поехали на велосипедах на берег реки Сылва, который не предназначен для купания. Оказавшись на значительной глубине, мальчики утонули.

В настоящее время по факту ЧП проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи опросили очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининграде мать с ребёнком получили травмы в время катания на аттракционе.

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