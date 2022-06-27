В Новой Москве появится МФЦ на тысячу рабочих мест

Короткая ссылка
В Новомосковском административном округе появится новый МФЦ в рамках городской программы по созданию мест приложения труда.
В Новой Москве появится МФЦ на тысячу рабочих мест
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в новом МФЦ будет 1 тыс. рабочих мест. Инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей.

«В поселении Рязановское инвестор построит многофункциональный центр площадью почти 14 тыс. квадратных метров», — рассказал Ефимов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщила, что на Ярцевской улице в Москве откроют восьмой флагманский офис «Мои документы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить