В Новой Москве появится МФЦ на тысячу рабочих мест

В Новомосковском административном округе появится новый МФЦ в рамках городской программы по созданию мест приложения труда.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в новом МФЦ будет 1 тыс. рабочих мест. Инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей.

«В поселении Рязановское инвестор построит многофункциональный центр площадью почти 14 тыс. квадратных метров», — рассказал Ефимов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщила, что на Ярцевской улице в Москве откроют восьмой флагманский офис «Мои документы».