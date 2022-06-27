В парке «Покровское-Стрешнево» обустроят зону для пляжного волейбола

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В столичном парке «Покровское-Стрешнево» начали обустройство современной зоны для игры в пляжный волейбол.
В парке «Покровское-Стрешнево» обустроят зону для пляжного волейбола
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.

Уже подготовлено основание будущей спортивной площадки, обустроены дренажная система и закладные под монтаж стоек для сетки.

Также проводятся подготовительные работы для установки 3D-ограждения и фонарей.

«Площадка появится на берегу 4-го Иваньковского пруда, там, где ранее располагались старая зона и место для игры в баскетбол», — заявил Мельников.

Обустройство проводится в рамках работ по сохранению и восстановлению территории. 

Завершить обустройство волейбольной площадки планируется к III кварталу 2022 года.

Ранее в беседе с телеканалом «360» диетолог Елена Соломатина порекомендовала не употреблять в жару продукты, которые требуют много времени на переваривание и разогревают организм, например мясо.

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