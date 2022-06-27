В парке «Покровское-Стрешнево» обустроят зону для пляжного волейбола
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.
Уже подготовлено основание будущей спортивной площадки, обустроены дренажная система и закладные под монтаж стоек для сетки.
Также проводятся подготовительные работы для установки 3D-ограждения и фонарей.
«Площадка появится на берегу 4-го Иваньковского пруда, там, где ранее располагались старая зона и место для игры в баскетбол», — заявил Мельников.
Обустройство проводится в рамках работ по сохранению и восстановлению территории.
Завершить обустройство волейбольной площадки планируется к III кварталу 2022 года.
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