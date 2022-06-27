Спецпредставитель Песков: Россию не отключат от всемирного интернета

Спецпредставитель президента России по цифровизации Дмитрий Песков сообщил о том, что страну не смогут отключить от всемирного интернета. Он уточнил, что Россия от него отгораживаться тоже не собирается.

Об этом Песков сообщил в интервью РИА Новости.

«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат. Если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим», — пояснил Песков.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Россия может получать интернет-трафик из Азии, если её отключат от европейских точек обмена.