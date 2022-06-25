Патриарх Кирилл высказался о своём падении во время богослужения
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Как сообщает РИА Новости, патриарх отметил, что падение обошлось без последствий.
«То, что я сегодня упал, ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но, по милости Божией, без всяких последствий», — сказал он.
Ранее президент США Джо Байден рассказал журналистам, что чувствует себя великолепно, несмотря на произошедшее 18 июня падение с велосипеда.