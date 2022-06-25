Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Рязани лётчиками пройдёт в Оренбурге 26 июня

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что прощание с четырьмя лётчиками, погибшими при жёсткой посадке самолёта Ил-76 в Рязанской области, состоится в Оренбурге 26 июня.
Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Рязани лётчиками пройдёт в Оренбурге 26 июня
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«Завтра мы проводим в последний путь лётчиков военно-транспортной авиационной дивизии, погибших в Рязанской области в ходе исполнения специального задания. Они ушли как настоящие мужчины, до последней минуты борясь за жизни мирных жителей и своих боевых товарищей», — указал он.

Паслер добавил, что экипаж самолёта увёл горящее судно от жилых домов и совершил жёсткую посадку на открытой местности.

«К сожалению, четверо летчиков погибли, один военнослужащий умер в больнице. За жизнь ещё четверых сейчас борются врачи. Светлая память героям! Они до конца исполнили свой воинский долг и навсегда останутся в нашей памяти», — написал губернатор.

Вместе с этим агентство отмечает, что в правительстве Оренбургской области уточнили, что в Оренбурге 26 июня состоится прощание с четырьмя летчиками, однако в городе похоронят только двоих из них, двух других отвезут хоронить в другие регионы.

24 июня в Рязани военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полёта. Экипаж заметил неисправность двигателя и принял решение садиться на грунт.

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