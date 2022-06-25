Власти Сочи заявили о повреждении 86 домов в городе из-за непогоды

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Пресс-служба администрации Сочи заявила, что 86 домов в городе были повреждены из-за непогоды.
Власти Сочи заявили о повреждении 86 домов в городе из-за непогоды
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Об этом говорится на сайте городской администрации.

«По уточнённым данным, в зоне подтопления оказались 14 поселений, все подтопленные территории освобождены от воды. Пострадали в той или иной степени 86 домовладений», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что в настоящий момент ведутся работы по расчистке 16 пляжных территорий, их планируется привести в соответствие в течение двух суток.

Ранее сообщалось, что локальный режим ЧС введён в Лазаревском районе Сочи из-за подтоплений.

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