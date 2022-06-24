В Белгородской области обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
В поле у посёлка Северный тракторист нашёл 18 артиллерийских снарядов и один реактивный снаряд РС-8.
Кроме того, в посёлке Батрацкая Дача местный житель во время уборки территории у дома обнаружил артиллерийский снаряд.
Все боеприпасы изъяты и ликвидированы на специальном полигоне.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.