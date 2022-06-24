В Белгородской области обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны

Во время земляных работ в Белгородской области обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В поле у посёлка Северный тракторист нашёл 18 артиллерийских снарядов и один реактивный снаряд РС-8.

Кроме того, в посёлке Батрацкая Дача местный житель во время уборки территории у дома обнаружил артиллерийский снаряд.

Все боеприпасы изъяты и ликвидированы на специальном полигоне.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.