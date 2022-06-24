В Белгородской области обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Во время земляных работ в Белгородской области обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.
В Белгородской области обезвредили снаряды времён Великой Отечественной войны
  • © 31.mchs.gov.ru

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В поле у посёлка Северный тракторист нашёл 18 артиллерийских снарядов и один реактивный снаряд РС-8.

Кроме того, в посёлке Батрацкая Дача местный житель во время уборки территории у дома обнаружил артиллерийский снаряд.

Все боеприпасы изъяты и ликвидированы на специальном полигоне.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить