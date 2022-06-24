В Москве откроют восьмой флагманский офис «Мои документы»

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На Ярцевской улице в Москве откроют восьмой флагманский офис «Мои документы».
В Москве откроют восьмой флагманский офис «Мои документы»

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В новом центре будет 60 окон приёма. Также предусмотрены медицинский кабинет, турбюро, фотоателье и кафе.

Кроме того, на территории МФЦ будут расположены кабинет для регистрации брака и конференц-зал.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области квалификацию повысили более 6 тыс. сотрудников МФЦ с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.

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