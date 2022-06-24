В Петербурге начался финал конкурс «Флагманы образования. Студенты»

В Санкт-Петербурге начался финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Конкурсные испытания продлятся до 27 июня. В них примут участие представители 42 регионов.

«В этом году этот трек вырос более чем в два раза и получил новый этап развития — его участниками стали юноши и девушки, обучающиеся не только в вузах, но и по программам среднего профессионального образования», — заявил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Среди лидеров по числу финалистов — Санкт-Петербург, Свердловская область и Чечня.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в вузах Татарстана в новом учебном году появится 20 788 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.