В Петербурге начался финал конкурс «Флагманы образования. Студенты»

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В Санкт-Петербурге начался финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В Петербурге начался финал конкурс «Флагманы образования. Студенты»
  • Gettyimages.ru
  • © Tatyana Ignatenkova / EyeEm

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Конкурсные испытания продлятся до 27 июня. В них примут участие представители 42 регионов.

«В этом году этот трек вырос более чем в два раза и получил новый этап развития — его участниками стали юноши и девушки, обучающиеся не только в вузах, но и по программам среднего профессионального образования», — заявил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Среди лидеров по числу финалистов — Санкт-Петербург, Свердловская область и Чечня.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в вузах Татарстана в новом учебном году появится 20 788 бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

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