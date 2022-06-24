Кисловодск принял 136 тысяч туристов с начала года

С начала 2022 года турпоток в Кисловодске вырос на 23%. За январь — май в санаториях и гостиницах отдохнули более 136 тыс. человек.

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на мэрию.

«Приток гостей связан с ростом внутреннего туризма. В Кисловодске в это время устанавливается идеальная погода для лечебных прогулок по национальному парку и стартует сезон событийного туризма», — заявил глава города Евгений Моисеев.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.