Кисловодск принял 136 тысяч туристов с начала года
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на мэрию.
«Приток гостей связан с ростом внутреннего туризма. В Кисловодске в это время устанавливается идеальная погода для лечебных прогулок по национальному парку и стартует сезон событийного туризма», — заявил глава города Евгений Моисеев.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.