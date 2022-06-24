В пятницу, 24 июня, в Волхове открыли стелу «Город воинской славы».

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.

Волхов сыграл одну из ключевых ролей в Ленинградской битве, снабжал Ленинград электроэнергией, продовольствием и вооружением.

«Подвиг волховчан — яркая страница книги «Воинская доблесть Ленинградской области», — заявили в администрации.

Знак городу вручил губернатор Александр Дрозденко.

«Именно Волховский фронт вместе с Ленинградским фронтом прорвали блокаду Ленинграда», — отметил он.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что акции «Свеча памяти» и «Огненные картины» прошли в Севастополе.