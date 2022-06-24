В Тамбовской области приняли новые меры поддержки малого бизнеса

Тамбовская областная дума приняла закон, предусматривающий новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«Законопроект предоставляет возможность рассчитывать в 2022 году налог на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости только для объектов недвижимости площадью свыше 500 кв. м. Кадастровая стоимость имущества выше рыночной стоимости, соответственно, и размер налога на имущество организаций, рассчитанный от кадастровой стоимости имущества, значительно выше», — заявил председатель парламента Евгений Матушкин.

По его словам, таким образом будет оказана поддержка малому и среднему бизнесу.

Под действие закона подпадают более 9 тыс. объектов недвижимости.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.