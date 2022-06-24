В Петербурге закрывают движение для маломерных судов из-за «Алых парусов»

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В Санкт-Петербурге закрывают движение для маломерных судов из-за праздника выпускников «Алые паруса».
В Петербурге закрывают движение для маломерных судов из-за «Алых парусов»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Комитет по транспорту.

В частности, с 20:00 24 июня до 03:00 25 июня будет закрыто движение по Неве от Благовещенского моста до Троицкого моста, реке Малая Нева, от Биржевого моста до Невы и на всём протяжении Зимней канавки и Кронверкского пролива.

Кроме того, движение закроют по Неве от Троицкого моста до Литейного моста, на реке Большая Невка от Сампсониевского моста до Невы, на реке Малая Нева от Тучкова моста до Биржевого моста, на реке Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качестве современных абитуриентов.

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