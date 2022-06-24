Девелопер Шарапов прокомментировал ситуацию на рынке апарт-отелей

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Президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, президент Becar Asset Management Александр Шарапов прокомментировал ситуацию на рынке апарт-отелей.
Девелопер Шарапов прокомментировал ситуацию на рынке апарт-отелей
  • Gettyimages.ru
  • © Johannes Kroemer

«Рынок апарт-отелей, который в меньшей степени представлен в Москве и в большей — в Санкт-Петербурге, показал себя очень достойно в последние годы. Их особенность в том, что частные лица могут приобрести полноценный номер с меблировкой в полноценной гостинице, работающей под международным или российским брендом. При этом благодаря работе профессиональной УК постояльцы не почувствуют никакой разницы по сравнению с традиционной гостиницей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, собственники при этом избавлены от решения бытовых вопросов, которыми сопровождается посуточная аренда.

Как отметил Шарапов, все налоги управляющая компания также платит самостоятельно.

«При этом доходность таких инвестиций сегодня начинается от 8% годовых для новых апарт-отелей в первый год их работы и достигает в среднем 12% годовых на пятый год работы», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

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