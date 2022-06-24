Частный инвестор Сидоров дал советы по заработку на недвижимости

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров дал советы по заработку на недвижимости.

«То, что может однозначно принести хороший доход, — недвижимость складская. Во-первых, в стране резко выросли онлайн-ретейл, маркетплейсы, и компании по всей стране активно развивают продажи в сети, для чего крайне востребованы складские площади и распределительные центры», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, готовый распределительный центр — отличный, хотя и дорогостоящий вариант.

Как отметил Сидоров, стоит хорошо взвесить стоимость недвижимости, свои вложения в ремонт, оценить возможности по сдаче в аренду.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.