Частный инвестор Сидоров дал советы по заработку на недвижимости

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров дал советы по заработку на недвижимости.
Частный инвестор Сидоров дал советы по заработку на недвижимости
  • Gettyimages.ru
  • © Rick Gomez

«То, что может однозначно принести хороший доход, — недвижимость складская. Во-первых, в стране резко выросли онлайн-ретейл, маркетплейсы, и компании по всей стране активно развивают продажи в сети, для чего крайне востребованы складские площади и распределительные центры», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, готовый распределительный центр — отличный, хотя и дорогостоящий вариант.

Как отметил Сидоров, стоит хорошо взвесить стоимость недвижимости, свои вложения в ремонт, оценить возможности по сдаче в аренду.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

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