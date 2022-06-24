Педагог Шаршова рассказала, как помочь детям сохранить знания по английскому языку в течение лета

Педагог, методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Дарья Шаршова рассказала, как помочь детям сохранить знания по английскому языку в течение лета.

«Самое главное правило — летние занятия по английскому ничем не должны напоминать школьные уроки. Выясните, что интересно ребёнку, и привяжите практику английского к этому интересу», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, можно договориться общаться на английском в каком-либо определённом месте или ситуации (на прогулке или во время обеда).

Как отметила Шаршова, важным аспектом в изучении языка является регулярность.

«И не забывайте поощрять ребёнка за успехи, ведь он большой молодец, что не ленится учиться в законные летние каникулы», — заключила она.

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