Педагог Шаршова рассказала, как помочь детям сохранить знания по английскому языку в течение лета

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Педагог, методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Дарья Шаршова рассказала, как помочь детям сохранить знания по английскому языку в течение лета.
Педагог Шаршова рассказала, как помочь детям сохранить знания по английскому языку в течение лета
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Самое главное правило — летние занятия по английскому ничем не должны напоминать школьные уроки. Выясните, что интересно ребёнку, и привяжите практику английского к этому интересу», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, можно договориться общаться на английском в каком-либо определённом месте или ситуации (на прогулке или во время обеда).

Как отметила Шаршова, важным аспектом в изучении языка является регулярность.

«И не забывайте поощрять ребёнка за успехи, ведь он большой молодец, что не ленится учиться в законные летние каникулы», — заключила она.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качестве современных абитуриентов.

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