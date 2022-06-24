В Тюмени обсудили развитие волонтёрского движения

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На заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы обсудили развитие волонтёрского движения.
В Тюмени обсудили развитие волонтёрского движения
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Об этом сообщает megatyumen.ru.

Директор департамента по спорту и молодёжной политике администрации города Сергей Борисович рассказал, что средний возраст добровольцев увеличился с 22 до 27 лет.

Активисты работают по 15 направлениям, среди которых — волонтёры-медики, волонтёры Победы, волонтёры в сфере культуры и спорта.

«Волонтёрское движение очень важно. Для желающих развить в себе навыки волонтёрства в областном центре действует комплексный образовательный проект «Школа волонтёра». Ежегодно обучаются свыше 4 тыс. человек», — отметил Борисович.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в России запустили молодёжный экомарафон.

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