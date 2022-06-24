Специалисты по недвижимости прокомментировали динамику спроса на элитные коттеджи в Подмосковье

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Специалисты Knight Frank Russia прокомментировали динамику спроса на элитные коттеджи в Московской области.
Специалисты по недвижимости прокомментировали динамику спроса на элитные коттеджи в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Lovette

Об этом сообщает «Российская газета».

По данным на начало июня, доля предложения коттеджей и таунхаусов с полной отделкой превысила 82% (1121 объект). Годом ранее их было на 13% больше (1284), но доля готовых домов была ниже (71% от всего объёма вторичного рынка).

Основная часть объектов под ключ на вторичном рынке находится на расстоянии до 35 км от МКАД.

«Тенденция к увеличению количества объектов под ключ обусловлена растущим спросом на готовые дома», — заявил директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Russia Олег Михайлик.

По его словам, отделка под ключ компенсирует время и средства, которые будущий владелец может потратить на ремонт.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

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