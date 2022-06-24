В «Тинькофф» объявили о введении комиссии за хранение валюты на брокерском счёте

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Российский брокер «Тинькофф Инвестиции» объявил о введении с 4 июля комиссии за хранение иностранной валюты на счету.
В «Тинькофф» объявили о введении комиссии за хранение валюты на брокерском счёте
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«С 4 июля в «Тинькофф Инвестициях» вводится плата 1% в месяц на остатки валют: доллар, евро и фунт стерлингов... Это вынужденная мера, она обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнёрами», — говорится в сообщении брокера в Telegram.

Отмечается, что новые правила коснутся граждан, у которых на брокерских счетах находится более 10 тыс. единиц каждой из указанных валют. При этом дебетовый счёт будет учитываться отдельно от брокерских.

«Можно хранить $9 тыс. в банке, $9 тыс. у брокера и не платить», — пояснили в банке.

Вместе с этим с 4 июля временно отменяется комиссия на продажу валюты и на покупку драгоценных металлов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что запрета на хождение доллара, евро или других валют в стране не будет.

По её словам, по мере стабилизации экономики большинство валютных ограничений в России должно быть снято.

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