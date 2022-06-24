В Тюменской области сняли ограничения на посещение библиотек и организацию мероприятий. Запреты были установлены ранее правительством региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом пишет megatumen.ru со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что теперь жители региона могут посещать библиотеки без ограничений.

«Решение об открытии библиотек действительно долгожданное для тысяч читателей Тюменской области», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, «Вслух.ру» уточняет, что теперь в регионе разрешено и проведение культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе на специально отведённых и оборудованных площадках, если события проводятся в рамках реализации государственных или муниципальных программ, а также нацпроектов.