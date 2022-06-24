Аналитики назвали самые популярные турнаправления среди россиян в июне

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Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» выяснили, какие направления для отдыха выбирают россияне в июне.
Аналитики назвали самые популярные турнаправления среди россиян в июне
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Как пишет Life.ru, 84% всех поездок в июне пришлось на Россию.

Самые популярные направления — Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.

Для зарубежных поездок жители страны выбирают Ереван, Анталью, Стамбул, Ташкент и Бишкек.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российского союза индустрии, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева рассказала о регионах, которые получат туристические субсидии.

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