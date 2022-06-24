Рядом с учебным театром ГИТИСа восстановят старинный газовый фонарь

Рядом с входом в учебный театр ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке специалисты восстановят старинный газовый фонарь.

Как сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на слова заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Михаила Никифорова на официальном сайте мэра Москвы, специалисты восстановят старый фонарь и воссоздадут перекладину для крепления лестницы фонарщика, используя имеющиеся чертежи и образцы.

Восстановление начнётся с изучения фонаря и степени его сохранности, после чего он будет очищен от загрязнений. Металл фонаря планируется защитить специальными средствами.

Фонарь установят на прежнем месте — рядом с главным входом в учебный театр ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке.