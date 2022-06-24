Рядом с учебным театром ГИТИСа восстановят старинный газовый фонарь
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Как сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на слова заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Михаила Никифорова на официальном сайте мэра Москвы, специалисты восстановят старый фонарь и воссоздадут перекладину для крепления лестницы фонарщика, используя имеющиеся чертежи и образцы.
Восстановление начнётся с изучения фонаря и степени его сохранности, после чего он будет очищен от загрязнений. Металл фонаря планируется защитить специальными средствами.
Фонарь установят на прежнем месте — рядом с главным входом в учебный театр ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке.