Рядом с учебным театром ГИТИСа восстановят старинный газовый фонарь

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Рядом с входом в учебный театр ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке специалисты восстановят старинный газовый фонарь.
Рядом с учебным театром ГИТИСа восстановят старинный газовый фонарь
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Как сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на слова заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Михаила Никифорова на официальном сайте мэра Москвы, специалисты восстановят старый фонарь и воссоздадут перекладину для крепления лестницы фонарщика, используя имеющиеся чертежи и образцы. 

Восстановление начнётся с изучения фонаря и степени его сохранности, после чего он будет очищен от загрязнений. Металл фонаря планируется защитить специальными средствами.

Фонарь установят на прежнем месте — рядом с главным входом в учебный театр ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке.

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