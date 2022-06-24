Минниханов поздравил Николаева с 100-летием со дня образования Якутской АССР

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым и поздравил его с 100-летием со дня образования Якутской АССР.
Минниханов поздравил Николаева с 100-летием со дня образования Якутской АССР
  • © president.tatarstan.ru

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Республики Татарстан.

«Сегодня Якутия — один из динамично и успешно развивающихся субъектов нашей страны. Достижения республики — результат плодотворного труда многих поколений якутян», — отметил Минниханов.

В рамках встречи он также напомнил, что за последние годы товарооборот между регионами достиг почти 4 млрд рублей.

Наряду с этим он обозначил заинтересованность Татарстана в сотрудничестве с Якутией в нефтегазохимической отрасли, в области машиностроения, судостроения, агропрома и в расширении поставок продуктов питания.

Ранее Newinform передавал, что правительство Тульской области и власти ДНР заключили меморандум о сотрудничестве.

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