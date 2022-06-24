При столкновении минивэна и грузовика на Кубани три человека погибли и трое пострадали

В результате столкновения минивэна Volkswagen Multivan и КамАЗа в Павловском районе Краснодарского края три человека погибли и ещё трое детей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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