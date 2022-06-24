При столкновении минивэна и грузовика на Кубани три человека погибли и трое пострадали
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Отмечается, что автомобиль въехал в остановившийся грузовик на трассе М-4 «Дон». В минивэне находились отец, мать, бабушка и трое маленьких детей.
«Все взрослые погибли, дети были в креслах, пристёгнуты, находятся в настоящий момент в больнице», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее стало известно, что в результате ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы два человека погибли и ещё шестеро пострадали.