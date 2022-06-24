При столкновении минивэна и грузовика на Кубани три человека погибли и трое пострадали

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В результате столкновения минивэна Volkswagen Multivan и КамАЗа в Павловском районе Краснодарского края три человека погибли и ещё трое детей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
При столкновении минивэна и грузовика на Кубани три человека погибли и трое пострадали
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Отмечается, что автомобиль въехал в остановившийся грузовик на трассе М-4 «Дон». В минивэне находились отец, мать, бабушка и трое маленьких детей.

«Все взрослые погибли, дети были в креслах, пристёгнуты, находятся в настоящий момент в больнице», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что в результате ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы два человека погибли и ещё шестеро пострадали.

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