ТАСС: три человека госпитализированы после крушения самолёта Ил-76 в Рязани

Три человека доставлены в Рязанскую областную больницу после падения транспортного самолёта Ил-76 в Рязани.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее агентство со ссылкой на источники в экстренных службах сообщало , что в результате крушения самолёта на борту произошёл пожар.

Всего внутри находились 10 человек, пять из них, предварительно, получили травмы.