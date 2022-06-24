ТАСС: три человека госпитализированы после крушения самолёта Ил-76 в Рязани
Три человека доставлены в Рязанскую областную больницу после падения транспортного самолёта Ил-76 в Рязани.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее агентство со ссылкой на источники в экстренных службах сообщало , что в результате крушения самолёта на борту произошёл пожар.
Всего внутри находились 10 человек, пять из них, предварительно, получили травмы.
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