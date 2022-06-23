В Ставропольском крае рассказали о поддержке предпринимателей в 2022 году

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В Ставропольском крае поддержка предпринимателей с начала 2022 года превысила 1 млрд рублей.
В Ставропольском крае рассказали о поддержке предпринимателей в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информационной политике правительства региона.

В частности, льготные кредиты на пополнение оборотных средств выданы в размере 936 млн рублей.

Региональный фонд микрофинансирования предоставил 114 микрозаймов по льготным ставкам на сумму, превышающую 170 млн рублей.

Ещё 800 предпринимателей получили кредитные каникулы.

«Фондом поддержки предпринимательства Ставропольского края оказана помощь по 260 обращениям представителей малого и среднего бизнеса региона. Объём региональной программы развития промышленности в этом году вырастет более чем на 166 млн рублей», — отметили в управлении.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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