Риелтор Власенко прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости Подмосковья

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Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.
Риелтор Власенко прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости Подмосковья
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В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что рынок постепенно оживает.

«Он, конечно, ещё не вышел на уровень января — февраля, но выглядит значительно лучше, чем в апреле и мае», — сообщил эксперт.

Как отметил Власенко, в настоящее время в Подмосковье отмечается спрос на вторичное жильё и загородную недвижимость.

Он также сообщил, что цены за последнее время снизились на 3—5%.

«В дальнем Подмосковье они составляют от 80 тыс. рублей за 1 кв. м, в ближнем — 150—200 тыс. рублей. Цены в последние месяц-полтора снизились для покупателей в среднем от 3 до 5%. Это произошло в связи с тем, что предложение увеличилось, а спрос сейчас низкий», — пояснил эксперт.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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