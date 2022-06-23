Власти Крыма рассказали о достопримечательностях республики

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о достопримечательностях республики.

«В Крыму нужно посетить каждый населённый пункт. Крым разный, здесь можно найти многое для культурного отдыха, для культурно-познавательного туризма, есть интеллектуальные варианты времяпровождения, спортивные, существует и ночная жизнь. Безусловно, стоит посетить комплекс ялтинских дворцов, нужно побывать на западном побережье, на восточных песчаных пляжах», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, интерес представляет в том числе комплекс «Малый Иерусалим».

Также Волченко отметил Музей древности, расположенный в Керчи.

«Один из проектов, с которым мы приходили, — это проект винной дороги Крыма. В нём принимают участие порядка 35 винодельческих хозяйств, от крупных промышленных предприятий до гаражного производства, к этому добавляется гастрономическая составляющая, то есть всё, что касается сыров, мясных продуктов», — добавил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.