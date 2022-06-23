В России зафиксировали рост числа репетиторов по английскому языку
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования, которое провели сервис «Авито Услуги» и онлайн-школа Skyeng.
По темпам роста количества репетиторов лидируют Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Москва, Улан-Удэ, Ярославль, Иркутск и Санкт-Петербург.
Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.