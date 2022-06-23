В России зафиксировали рост числа репетиторов по английскому языку

Короткая ссылка
За текущий учебный год предложений от преподавателей английского языка, подрабатывающих репетиторами, стало больше на 7%, за два года — на 28%.
В России зафиксировали рост числа репетиторов по английскому языку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования, которое провели сервис «Авито Услуги» и онлайн-школа Skyeng.

По темпам роста количества репетиторов лидируют Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Москва, Улан-Удэ, Ярославль, Иркутск и Санкт-Петербург.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить