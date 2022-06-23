В Москве рассказали о планах по строительству технопарков

В Москве планируют построить по меньшей мере 14 технопарков, где будут созданы условия для развития высокотехнологичных производств, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Проект «Индустриальные кварталы» позволит в ближайшие 10—15 лет не только преобразовать заброшенные и неэффективно используемые территории столицы, но и создать на этих площадках необходимые городу инновационные промышленные производства», — отметил Ефимов.

Технопарки будут расположены в семи округах столицы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.