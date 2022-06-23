Энергоснабжение потребителей в Бурятии восстановлено после аварии на Гусиноозерской ГРЭС

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В Министерстве энергетики России заявили, что специалисты полностью восстановили энергоснабжение потребителей в Бурятии после аварии на Гусиноозерской ГРЭС.
Энергоснабжение потребителей в Бурятии восстановлено после аварии на Гусиноозерской ГРЭС
  • Gettyimages.ru

«Под контролем Минэнерго России восстановлено энергоснабжение потребителей в Забайкальском крае и Республике Бурятия», — отметили в министерстве.

По данным Минэнерго России, без света находилось порядка 380 тыс. человек.

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