Энергоснабжение потребителей в Бурятии восстановлено после аварии на Гусиноозерской ГРЭС
В Министерстве энергетики России заявили, что специалисты полностью восстановили энергоснабжение потребителей в Бурятии после аварии на Гусиноозерской ГРЭС.
- Gettyimages.ru
«Под контролем Минэнерго России восстановлено энергоснабжение потребителей в Забайкальском крае и Республике Бурятия», — отметили в министерстве.
По данным Минэнерго России, без света находилось порядка 380 тыс. человек.
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