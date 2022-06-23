Энергоснабжение потребителей в Бурятии восстановлено после аварии на Гусиноозерской ГРЭС

В Министерстве энергетики России заявили, что специалисты полностью восстановили энергоснабжение потребителей в Бурятии после аварии на Гусиноозерской ГРЭС.

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«Под контролем Минэнерго России восстановлено энергоснабжение потребителей в Забайкальском крае и Республике Бурятия», — отметили в министерстве. По данным Минэнерго России, без света находилось порядка 380 тыс. человек.