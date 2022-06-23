Более 150 НКО подали заявки на участие в конкурсе на получение грантов мэра Москвы

Более 150 социально ориентированных некоммерческих организаций подали заявки на участие в конкурсе на получение грантов мэра Москвы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«Заявочная кампания идёт всего две недели, а мы уже обгоняем в два раза прошлый год за аналогичный период по заявкам от НКО, которые ранее не принимали участия в конкурсе. От них поступило уже 160 заявок», — сказала председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Конкурс на получение гранта мэра Москва проходит среди организаций, которые работают в Москве более полугода и не находятся в процессе ликвидации. Для того чтобы принять в нём участие, необходимо до 8 июля подать на портале конкурса заявку со следующими документами: гарантийное письмо, заявление на участие, копия устава с печатью Министерства юстиции Российской Федерации.