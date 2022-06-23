«Ростелеком» сообщил о кибератаках на портал госуслуг

Короткая ссылка
Портал госуслуг с 09:30 мск подвергается интенсивным кибератакам, сообщил вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома» Игорь Ляпунов.
«Ростелеком» сообщил о кибератаках на портал госуслуг
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом он сказал, выступая на круглом столе «Информационная безопасность: глобальные вызовы» в Совфеде.

«Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на «Госуслуги» федеральные, они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет. И в том числе — на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдают», — сказал Ляпунов.

Ранее сообщалось, что мощность DDoS-атак на инфраструктуру ПМЭФ составила 140 ГБ/с. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить