«Ростелеком» сообщил о кибератаках на портал госуслуг

Портал госуслуг с 09:30 мск подвергается интенсивным кибератакам, сообщил вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома» Игорь Ляпунов.

Как пишет ТАСС, об этом он сказал, выступая на круглом столе «Информационная безопасность: глобальные вызовы» в Совфеде.

«Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на «Госуслуги» федеральные, они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет. И в том числе — на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдают», — сказал Ляпунов.

Ранее сообщалось, что мощность DDoS-атак на инфраструктуру ПМЭФ составила 140 ГБ/с. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.