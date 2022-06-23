«Ростелеком» сообщил о кибератаках на портал госуслуг
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, об этом он сказал, выступая на круглом столе «Информационная безопасность: глобальные вызовы» в Совфеде.
«Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на «Госуслуги» федеральные, они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет. И в том числе — на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдают», — сказал Ляпунов.
Ранее сообщалось, что мощность DDoS-атак на инфраструктуру ПМЭФ составила 140 ГБ/с. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.