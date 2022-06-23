Двух пострадавших при жёсткой посадке Ан-30 в Якутии госпитализировали

Двух человек госпитализировали и перевезли в Якутск в состоянии средней степени тяжести после жёсткой посадки Ан-30, заявили в Минздраве региона.

По данным ведомства, семь находившихся на борту самолёта человек доставили на карете скорой помощи в центральную больницу села Оленёк.

«Пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести», — приводит сообщение РИА Новости.

Санитарный рейс доставил их в Якутск.

Ранее сообщалось, что в Якутии пропал самолёт Ан-30, на борту которого находились семь человек.

Позднее борт обнаружили в 70 км от населённого пункта Оленёк.