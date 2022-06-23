Двух пострадавших при жёсткой посадке Ан-30 в Якутии госпитализировали

Короткая ссылка
Двух человек госпитализировали и перевезли в Якутск в состоянии средней степени тяжести после жёсткой посадки Ан-30, заявили в Минздраве региона.
Двух пострадавших при жёсткой посадке Ан-30 в Якутии госпитализировали
  • РИА Новости

По данным ведомства, семь находившихся на борту самолёта человек доставили на карете скорой помощи в центральную больницу села Оленёк.

«Пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести», — приводит сообщение РИА Новости.

Санитарный рейс доставил их в Якутск.

Ранее сообщалось, что в Якутии пропал самолёт Ан-30, на борту которого находились семь человек.

Позднее борт обнаружили в 70 км от населённого пункта Оленёк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить