Двух пострадавших при жёсткой посадке Ан-30 в Якутии госпитализировали
- РИА Новости
По данным ведомства, семь находившихся на борту самолёта человек доставили на карете скорой помощи в центральную больницу села Оленёк.
«Пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести», — приводит сообщение РИА Новости.
Санитарный рейс доставил их в Якутск.
Ранее сообщалось, что в Якутии пропал самолёт Ан-30, на борту которого находились семь человек.
Позднее борт обнаружили в 70 км от населённого пункта Оленёк.