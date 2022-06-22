ЧФ провёл минуту молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны

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Черноморский флот принял участие в акции «Свеча памяти» и в Общероссийской минуте молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
ЧФ провёл минуту молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Черноморцы приняли участие в Общероссийской минуте молчания, которая прошла одновременно в 12:15 по местам дислокации и у расположенных вблизи воинских частей мемориалов воинам, погибшим в период Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

Также состоялись траурные литургии в войсковых храмах и часовнях.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что акции «Свеча памяти» и «Огненные картины» прошли в Севастополе.

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