В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию с ценами на съёмное жильё в Москве

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Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию с ценами на съёмное жильё в Москве.
В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию с ценами на съёмное жильё в Москве
  • РИА Новости

«Известно, что количество однокомнатных квартир и комнат, вышедших на рынок аренды, увеличилось более чем в два-три раза в различных районах Москвы», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

В результате, отметил эксперт, цены в некоторых районах снизились на 5—10%.

Как пояснил Апрелев, многие жители решили уплотниться, съехаться, переехать на дачи и сдать своё жильё.

«Кто-то сдал квартиры в центре и снял ближе к работе. Кто-то уплотнился и выделил комнату в своей квартире, чтобы её сдать», — добавил он.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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